Ligue 1 Française: Cheikh Ndoye élu meilleur joueur de Sco Angers

Les joueurs sénégalais continuent de remporter des distinctions dans les championnats européens, mais aussi dans leurs clubs. Après Sadio Mané (Liverpool), Diao Baldé (Lazio) et Khalidou Koulibaly (Napoli), maintenant c'est au tour de Cheikh Ndoye avec le Sco d'Angers. Le milieu de terrain des Angevins a été récompensé par son club pour sa formidable saison en Ligue 1.



Lors de la cérémonie de fin de saison organisée par le club, il a été désigné comme le deuxième milieu récupérateur du championnat français mais aussi le meilleur africain. Le natif de Rufisque a disputé 35 matches et marqué 5 buts. Il a délivré 3 passes décisives dans l'élite française. Il s'impose de jour en jour sur les terrains mais aussi dans les vestiaires. Avec sa corpulence et son abnégation, Cheikh Ndoye joue un rôle important dans son club. Le capitaine des Angevins est un élément incontournable dans le dispositif de son coach Stéphane Moulin. Pilier indiscutable pour son coach, l'international sénégalais a su convaincre le staff du Sco d'Angers qui a fait de lui, le principal leader de l'équipe.



Cheikh Ndoye est aussi 4e pour le trophée de Marc Vivien Foé décerné par "Rfi". Avec ses performances en club, l'ancien joueur de Créteil pourrait intéresser les clubs anglais. Il devrait jouer la finale de la Coupe de France ce samedi avant de rejoindre la sélection nationale pour les deux matches les 5 et 10 juin prochains. Avec la blessure de Cheikhou Kouyaté, Cheikh Ndoye aura sa carte à jouer pour s'imposer définitivement dans l'entre jeu des "Lions". Il pourrait apporter son abattage et son expérience lors des prochains matches de l'équipe nationale.



L'As