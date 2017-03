Ligue 1 : Génération Foot bat le Casa Sports et conserve mieux son fauteuil

L’équipe de Génération Foot est resté confortablement à la première place de la Ligue 1 sénégalaise après avoir infligé sa première défaite de la saison au Casa Sports, 1-0, samedi, à Ziguinchor, pour la 14ème journée.



L’unique but de la partie a été inscrit par l’international des moins de 20 ans, Ibrahima Niane.



Avec ce succès, l’académie de Déni Biram Ndao est assurée de rester leader à la fin de la 14ème journée.



Le Jaraaf de Dakar a dominé Diambars de Saly, 2-1, samedi, au stade Demba-Diop, où l’AS Douanes a tenu en échec Niary Tally, 1-1.



Ass Ndoye a ouvert le score pour les douaniers à la 38ème minute.



Abdoulaye Mankobo, sur penalty, a égalisé pour Niary Tally à la 64ème.



Les autres matchs de la 14ème journée



Dimanche :



- Saint-Louis : Linguère-Tengueuth FC (17h)



- Stade Amadou-Barry : Guédiawaye FC-Ndiambour (17h)



- Mbour : Mbour PC-US Ouakam (17h)



Lundi :



- Stade Demba-Diop : US Gorée-Stade de Mbour (17h).



Source: APS

