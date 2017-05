Ligue 1: Génération foot conforte son statut, le Jaraaf à la 3e place

Le leader de la Ligue 1, Génération foot, a conforté dimanche son statut en dominant, 5-0, le Ndiambour de Louga en match comptant pour la 22-e journée de la Ligue 1 tandis que Le Jaraaf retrouve la 3e place.



Avec cette victoire, Génération foot totalise 47 points et prend une option sérieuse pour décrocher son premier titre de champion à quatre journées de la fin de la Ligue 1.



A Saly, Diambars a remporté le derby de la Petite côte en battant, 2-1, Stade de Mbour.



A Saint-Louis, La Linguère a enfoncé, 3-1, l’Union sportive de Gorée.



Tengueth FC et Guédiawaye ont fait match nul, 0-0.



Samedi, le Jaraaf de Dakar a surclassé, 6-0, le Casa sports de Ziguinchor.



Avec ce large succès, l’équipe de La Médina retrouve la troisième place perdue lors de la journée précédente.



Pour sa part, le Casa sports enregistre sa plus lourde défaite depuis l’instauration du championnat professionnel en 2009.



L’AS Douanes a battu, 1-0, l’Union sportive de Ouakam.



APS