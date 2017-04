Ligue 1 : Génération foot reçoit Mbour PC pour creuser l'écart

Auteurs d’un carton plein (trois victoires) lors des trois journées précédentes, les pensionnaires de l’Académie basée à Déni Birame-Ndao vont essayer à domicile, de maintenir la dynamique.



A six points de son dauphin Guédiawaye FC, Génération Foot reçoit une équipe de Mbour Petite Côte en pleine confiance. En effet, les Pélicans n’ont pas perdu depuis trois journées (deux victoires et un match nul).



Samedi, la confrontation entre les deux équipes s’annonce donc difficile. Outre le choc Génération Foot-Mbour Petite Côte, la 17-e journée offre d’autres rencontres alléchantes.



Il s’agit, entre autres, de Niary Tally-Linguère,Tengueth FC-Union sportive de Ouakam, Ndiambour-Jaraaf, Stade de Mbour-Casa sports, US Gorée-Diambars et AS Douanes-Guédiawaye Fc.



Programme de la 17-e journée :

-Samedi à Déni Biram Ndao : Génération foot-Mbour PC (16h30)

-Samedi à Demba Diop : Niary Tally-Linguère (18 h)

-Samedi à Amadou Barry : Tengueth FC-US Ouakam (17 h)

-Samedi à Caroline Faye : Stade de Mbour-Casa sports (17h30)

-Lundi à Demba Diop : US Gorée-Diambars (16h30) et AS Douanes-Guédiawaye FC (18h30).





