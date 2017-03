Ligue 1 : Marco Verratti élu joueur du mois de février Le milieu de terrain du PSG Marco Verratti a été élu meilleur joueur du mois de février en Ligue 1. Il devance les attaquants Monégasques Radamel Falcao et Kylian Mbappé.

Trois matchs disputés sur cinq en février, deux titularisations, deux passes décisives : des statistiques suffisantes pour remporter le titre de meilleur joueur du mois. Ce lundi, l’UNFP a révélé le vainqueur du trophée pour février. Et le milieu parisien Marco Verratti succède à son homologue monégasque Bernardo Silva.

Devant Falcao et Mbappé

L’international italien a d’ailleurs empêché le club de la Principauté de réaliser le doublé, puisque Verratti a devancé les attaquants de l'ASM Radamel Falcao (4 buts, 1 passe) et Kylian Mbappé (4 buts). L'ancien de Pescara devrait honorer son trophée ce dimanche au Parc des Princes (21h) avec la réception de l’OL en clôture de la 30e journée de Ligue 1.



