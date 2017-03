Ligue 1-Ndiambour: « la séparation s’est passée dans les règles de l’art », selon Karim Séga Diouf

Selon Karim Séga Diouf, la séparation avec le club lougatois, s’est passée très sportivement. « C’est une séparation qui s’est passée très rapidement, sportivement et dans les règles de l’art. J’ai pris toutes les précautions, car mardi dernier, en début d’après-midi, j’ai rencontré toutes les composantes de l’Asc Ndiambour, le président, les dirigeants et même les sages de la localité, pour débattre de la situation.





Concernant les joueurs, je leur ai transmis trois choses : rester sportifs, prôner la discipline et la solidarité dans le groupe, pour bien figurer dans le championnat à l’issue du marathon de Ligue 1. Egalement jouer pleinement la coupe du Sénégal. On a essayé de redresser la barre mais le championnat, c’est quelque chose que l’on ne peut pas maîtriser. En tout cas, mon adjoint Seydou Diao et moi quittons l’Asc Ndiambour avec beaucoup de fierté et la tête haute », soutient l’ancien entraîneur de l’Asac Niambour.



Malick Diop devient le nouvel entraîneur de l'ASC Ndiambour en remplacement de Karim Sega Diouf suite aux contre-performances que connait l'équipe.



« Il sera assisté de deux adjoints dont Mouhamed Ndiaye, ex adjoint de Boucounta Cissé. Malick Diop a eu à entraîner l'USO, le Guédiawaye FC. Il a une très bonne connaissance du football local avec une ouverture sur ce qui se fait de mieux à travers le monde eu égard à ses stages d’observation dans de grands clubs comme Arsenal, As Roma, Raja Casablanca, Enugu, Molde FK, etc.», informe le club sur sa page Facebook.