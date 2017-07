Ligue Europa: Doublé de Younousse Sankhare (Bordeaux 2-1 videoton)

Ce fut loin d'être une promenade de santé mais les Girondins de Bordeaux ont décroché une victoire logique au Matmut Atlantique contre le Videoton FC (2-1), jeudi soir au 3e tour préliminaire aller de la C3. Younousse Sankharé a inscrit un doublé pour permettre aux Bordelais de virer en tête avant le match retour en Hongrie, jeudi prochain.





Cette première manche est néanmoins ternie par un bémol: le fameux but encaissé à domicile qui pourrait avoir son importance au terme de la double confrontation. La marge bordelaise est infime avant le match retour, programmé jeudi prochain en Hongrie.



Ce but d'avance sera-t-il suffisant dans une semaine pour faire face à l'adversaire lors du match retour ?





