Ligue africaine des champions: pour franchir l'obstacle Horoya, Gorée veut renouer avec son passé glorieux

Deux fois demi-finaliste de la coupe d'Afrique des champions, l'US Gorée voudrait rappeler ce passé glorieux à ses joueurs pour les pousser à la victoire face au Horoya AC. Le club guinéen rencontre le champion en titre sénégalais ce samedi en match aller des préliminaires de la Ligue des champions.



L'US Gorée veut puiser dans son passé plus glorieux que celui d'Horoya pour pousser ses joueurs à la qualification lors de la double confrontation des préliminaires de la Ligue africaine des champions. Pour la manche aller prévue ce samedi, le président de l'équipe, Me Augustin Senghor dit que son club s'est inspiré des exploits du passé pour être sacré champion du Sénégal, la saison dernière, 32 ans après son dernier titre.



"Revivre ce passé glorieux nous aura permis de conserver les acquis et de remporter le titre de champion du Sénégal", a soutenu Me Senghor. Surtout que ce match signe le retour des insulaires sur la scène africaine, 33 ans après. En effet, la dernière campagne africaine de Gorée remonte à 1985 avec à la clé, une place de demi-finaliste.



Pour franchir cette étape, des primes conséquentes sont prévues pour les joueurs en cas de qualification face à une équipe guinéenne au palmarès tout juste honorable.

Et pour remporter le pari de la mobilisation et ne pas donner l'occasion à la forte communauté guinéenne au Sénégal de leur damer le pion, les dirigeants de l'US Gorée vont mettre à la disposition de leurs supporteurs des cars pour les acheminer au stade avant et après le match. " Les supporteurs guinéens ont l'habitude d'être présents sur les gradins lorsque leurs équipes jouent au Sénégal. C'est pourquoi, nous avons mis en place toutes les dispositions pour faire venir tous les Goréens au stade".



Il a également souligné que cette phase aller est déterminante pour la suite de la compétition. Il faudra que son équipe fasse tout pour faire la différence à Dakar avant la manche retour prévue une semaine plus tard en Guinée.



Mal en point en championnat et en position de relégable, le président de la formation espère que le match de ce samedi sera le déclic pour retrouver des couleurs en championnat. "Un bon résultat face à Horoya pourrait être un bon viatique pour le championnat", soutient Me Senghor avant de soutenir que l'entraîneur Aly Maal garde toujours la confiance des dirigeants de l'équipe, "dans la mesure où c'est avec ce technicien que Gorée est devenue championne après des débuts difficiles".



S'agissant du budget de la double confrontation, les dirigeants avancent qu'une enveloppe de 45 millions de francs a été dégagée en attendant l'arrivée de sponsors. En préparation au centre de Toubab Dialaw, les "Insulaires" ont disputé six matchs amicaux dont le dernier remporté face à l'équipe du Sénégal des U-20 (2-1).



A noter que l'entrée sera libre et gratuite pour les écoles de football, informent les dirigeants du club qui invitent les supporteurs du "12e Gaïndé" et ceux d'"Allez Casa" à venir pousser les joueurs goréens à la victoire.



