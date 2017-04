Ligue démocratique: Mamadou Ndoye démissionne de son poste de Sécrétaire Général Mamadou Ndoye n’est plus le Secrétaire général de la Ligue démocratique (LD), a fait savoir un communiqué issu du Secrétariat permanent de ce parti. En effet, le successeur du Pr Abdoulaye Bathily a rendu le tablier depuis le samedi, 15 avril.

Le Secrétariat Permanent de la Ligue Démocratique a enregistré, ce samedi 15 avril 2017 à 16 heures, la démission du camarade Mamadou Ndoye de ses fonctions de Secrétaire général du parti ». Annonce du communiqué de l’instance dirigeante du parti du Pr d’Abdoulaye Bathily renseignant la démission de son successeur.



Le document qui ne fait pas état des raisons ayant poussé Pr Ndoye à claquer la porte de cette formation de gauche, fait savoir par ailleurs que son poste est désormais occupé par Nicolas Ndiaye, jusque-là Secrétaire national chargé des relations extérieures pour assurer l’intérim jusqu’ «à la convocation des instances régulières du parti ».



Suite à cette démission d’un des pères-fondateur de leur parti, les Jallarbistes ont tenu à rendre «un vibrant hommage au camarade Mamadou Ndoye pour son engagement et sa contribution positive pour le parti et pour le pays».



Mamadou Ndoye a été élu à ce poste à l’unanimité à ce poste en 2013, après la démission de son prédécesseur, Pr Abdoulaye Bathily.



