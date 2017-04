Ligue des Champions: La Juventus Turin pour l'AS Monaco, un derby Real-Atlético

L'AS Monaco affrontera la Juventus Turin en demi-finale de la Ligue des Champions, comme en a décidé le tirage au sort effectué ce vendredi, à Nyon. Le club de la Principauté recevra à Louis-II au match aller.



L’équipe de la Principauté doit frôler à la meilleure défense de la compétition. Quel monument à gravir pour Mbappé, l’attaquant monégasque.



A en croire le fil twitter de l’UEFA, on croit plutôt à une qualification de la Juve, mais c’est serré.



Le Real Madrid et l'Atlético Madrid se retrouveront eux, pour un remake de la finale de la saison dernière. Ainsi cela risque d’être un match qui s’annonce palpitant et forcément, l’Atlético veut prendre sa revanche sur le Réal.



Pour un consultant de l’équipe, le derby de Madrid avec le retour sur le terrain de l’Atlético. Ça promet.



Lors de ce tirage au sort, les présentateurs mettent Ronaldo et Mbappé sur le même plan, qui aurait imaginé ça il y a seulement 6 mois.



Aller : 2 et 3 mai 2017 - Retour : 9 et 10 mai 2017

Real Madrid (ESP) - Atlético Madrid (ESP)

AS Monaco - Juventus Turin (ITA)



Thierno Malick Ndiaye