Ligue des Champions - PSG : Verratti et Matuidi n'étaient pas en boîte de nuit avant Barcelone Marco Verratti et Blaise Matuidi n'étaient pas en boîte de nuit à Paris avant le huitième de final retour de Ligue des Champions du PSG à Barcelone. "L'Equipe" a confirmé lundi avoir publié des informations « fausses » et « relayées par des sources externes malintentionnées. »

Mardi 28 Mars 2017

Tout ça pour ça. Après près de trois semaines de polémique, Marco Verratti et Blaise Matuidi ont été absous de tout soupçon par ceux qui les avaient condamnés. L'Equipe a indiqué lundi avoir publié des informations « fausses » et « relayées par des sources externes malintentionnées » au sujet d'une sortie en boîte de nuit des deux milieux parisiens, deux jours avant le huitième de finale retour de Ligue des Champions du PSG à Barcelone (6-1).



Le quotidien avait repris le 10 mars, soit deux jours après l'élimination du club de la capitale, des informations évoquées pour la première fois la veille dans l'émission « L'Equipe Type » sur la chaîne L'Equipe. Il avait alors été expliqué que Verratti et Matuidi avaient quitté un « night-club bien après minuit » dans le XVIeme arrondissement de Paris, au cours d'une soirée organisée par la marque Puma.



Des excuses suffisantes ?

Immédiatement après la publication de ces prétendues informations, les clans des deux joueurs s'étaient insurgés et avaient démenti avec vigueur. L'équipe de Verratti avait même mandaté un avocat pour attaquer en justice L'Equipe au prétexte notamment du préjudice d'image subi par l'international italien dans cette affaire. Le PSG s'en était aussi pris avec violence à L'Equipe: « Une défaite n'autorisera jamais à répandre les rumeurs les plus malveillantes. Honte à ceux - souvent L'Equipe - qui les diffusent sans même vérifier leurs « informations ». Aucune crédibilité ».



Reste à savoir si les excuses présentées « pour le tort causé » par le journal aux joueurs et au club suffiront à étouffer définitivement l'affaire.

