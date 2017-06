Ligue des champions: "Le Real est le plus grand club du monde", assène Zidane En une saison et demie sur le banc du Real Madrid, Zinedine Zidane a déjà glané, entre autres, deux Ligue des champions. Déjà dans l’histoire des entraîneurs, le technicien français savoure ce nouveau succès.



Nommé en cours de saison lors du précédent exercice, Zinedine Zidane compte déjà deux Ligue des champions, une Liga, une Supercoupe d’Europe et un Mondial des clubs à son palmarès en tant qu’entraîneur. Epoustouflant. Avec son flegme habituel, ZZ a commenté ce nouveau trophée décroché avec le Real Madrid en finale, à Cardiff, face à la Juventus Turin (4-1).



"Derrière tout ça, il y a beaucoup de boulot, a-t-il rappelé au micro de BeIN Sport. J'ai la chance d'appartenir à ce grand club, d'entraîner ce grand club, ces grands joueurs. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui on est tous heureux. C'est beau ce qu'on est en train de vivre, c'est magnifique. Comme d'habitude, on n’a pas l'impression (que je suis heureux), mais à l'intérieur c'est extraordinaire", savoure Zizou.



Zidane félicite ses joueurs



Zidane a ensuite poursuivi en déclamant son amour pour la Maison Blanche: "Ce club, il a une histoire, c'est le plus grand club du monde donc on est en train de le montrer à chaque sortie, à chaque match que l'on fait. Donc voilà, on a gagné le championnat à la dernière journée. On sait que c'est difficile mais à l'arrivée quand on y croit et qu'on a des joueurs comme ça, on arrive à gagner des trophées. C'est magnifique."

source: Rmcsport

