Ligue des champions: Messi est prêt pour le PSG

L'Argentin a beau avoir cédé son Ballon d'Or à Cristiano Ronaldo, il n'en reste pas moins un joueur hors du temps, dominant et capable d'orchestrer un miracle de cette ampleur. Il a en tout cas montré qu'il était prêt à se présenter sous son meilleur visage mercredi sur la pelouse du Camp Nou. Samedi soir, la réception du Celta Vigo a été le théâtre d'une prestation tout bonnement époustouflante de "La Pulga". Les Galiciens ont assisté, impuissants, à une partition sans la moindre fausse note de la part du n° 10 blaugrana.



Messi a délivré deux passes décisives, pour Neymar et Samuel Umtiti, inscrit deux buts sur deux accélérations dévastatrices, et déclenché une action, qui a débouché sur le but d'Ivan Rakitic avant l'heure de jeu. Tout en justesse et en créativité, l'attaquant de 29 ans a entraîné tout le monde dans son sillage et permis au public barcelonais de retrouver en partie son équipe. Accusé ces dernières semaines d'économiser ses efforts et d'avoir un rayonnement limité, le quintuple Ballon d'Or ne peut pas se voir reprocher une quelconque inactivité ou paresse relative à la lumière de ce graphique autour de ses touches de balle samedi.



Messi n'est jamais aussi fort que lorsqu'il épouse complètement le rôle d'électron libre et se permet de quadriller toutes les zones du camp adverse. Il est probable que Luis Enrique lui demande justement de ne pas se cantonner au rôle d'attaquant axial contre le PSG et de partir de plus bas pour faire des différences. Le coach du Barça a répété au sortir du large succès contre Vigo que son équipe était tout sauf déjà éliminée.



L'As