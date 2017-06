Ligue des champions: Voici les 7 records battus par Cristiano Ronaldo après la victoire du Real Madrid contre la Juventus

Rédigé par leral.net le Mardi 6 Juin 2017

Le nom du footballeur international portugais, Cristiano Ronaldo est écrit en lettres d’or dans l’histoire du football mondial. En voyant ses prouesses, nul ne peut nier ce fait. Samedi soir, il l’a démontré encore une fois, en ajoutant de nouveaux records à son long et riche palmarès, à l’occasion de la victoire de son équipe, le Real Madrid, samedi soir, en finale de la Ligue des champions, contre la Juventus Turin.

1- Il est maintenant meilleur buteur de toutes les campagnes de la Ligue des champions.



2-Il est devenu le premier homme à marquer en trois finales de la Ligue des Champions: 2014, 2016 et 2017.



3- Avec 12 buts inscrits,il devance Lionel Messi 11 buts, et termine meilleur buteur de la Ligue des champions cette saison.



4- Il a marqué le 600e but de sa carrière (pour le club et le pays combinés)



5- Il a marqué le 500e but du Real Madrid.



6- Il est devenu le 20ème joueur de l’histoire à gagner quatre coupes européennes



7- Il s’est mis au même niveau que Raul, le plaçant en quatrième position sur la liste des joueurs de tous les temps



CR 7 est cependant encore loin de la performance d’Alfredo Di Stefano, joueur de légende du Real, qui avait marqué dans cinq finales de la Coupe des clubs champions européens, ancêtre de la Ligue des champions. Autres joueurs ayant marqué dans plus d’une finale de C1: Raúl avec le Real Madrid en 2000 et en 2002 Samuel Eto’o avec Barcelone en 2006 et en 2009, Lionel Messi avec Barcelone en 2009 et en 2011, Sergio Ramos avec le Real Madrid en 2014 et 2016, Mario Mandzukic avec le Bayern Munich en 2013 et avec la Juventus Turin en 2017.



afrk.mag



