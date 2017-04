Ligue des champions: le superbe Tifo des fans du Barça

Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Avril 2017 à 21:37 | | 0 commentaire(s)|

En pénétrant sur la pelouse du Nou Camp mercredi soir, les joueurs du Barça et de la Juventus ont pu voir le gigantesque tifo préparés par les fans cantalans. Ils ont ainsi découvert une gigantesque mosaïque, avec la mention « Barça » derrière chaque but.



En Ligue des Champions, les supporters se mettent à l’anglais… C’est ainsi qu’au lieu du traditionnel « Mes que un club », on pouvait lire « More than a club » dans les tribunes.





