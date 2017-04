Ligue1 sénégalaise:Guédiawaye Fc prend sa revanche sur Stade de Mbour et s'offre la deuxième place

Rédigé par leral.net le Dimanche 2 Avril 2017 à 00:27 | | 0 commentaire(s)|

Guédiawaye FC (3e) accueillait Stade de Mbour (7e) pour le compte de la 16e journée du championnat. Un match plein d'enjeux puisque les "Crabes" devaient s'imposer à domicile pour reconquérir leur public, prendre la deuxième place et prendre leur revanche sur un adversaire qui les a battus à l'aller. Avec un coach connaissant bien la maison, Guédiawaye FC a eu du mal à dérouler son jeu. Stade de Mbour a même failli prendre l'avantage avant la mi-temps.



Il aura fallu attendre la seconde période pour que le coach Cheikh Guèye apporte une réponse tactique afin que Guédiawaye FC puisse se créer des occasions dans le jeu. Choix payant puisque les "Crabes" ouvrent le score à la 54e par l'entremise de Mamadou SECK. Les stadistes continuent leur série noire de cinq matches sans le moindre but marqué, même s'il a fallu un geste de grande classe de Moussa Sarr aux arrêts de jeu.



Guédiawaye FC fait donc une bonne opération sur le classement puisque Jaraaf a été battu par le leader.

