Lika Dioum parle de ses photos dénudées: "Ça m’a profondément choquée..."

Elle est devenue tristement célèbre. Lika Dioum, puisque c’est d’elle qu'il s'agit, est au-devant de la scène médiatique à cause des photos dénudées d’elle qui se partagent sur les réseaux sociaux et certains sites internet.



En entretien avec «l’Observateur », la jeune femme lève un pan sur ce scandale qui a valu à son amie Nadège, un séjour carcéral. «J’ai habité chez elle quelques temps, juste pour la soutenir. Mais, pas à plein temps, comme peuvent le penser certains. Par rapport à la publication des photos, j’en ai eu vent comme tout le monde. Je ne connais ni les tenants, ni les aboutissants de cette affaire. D’où sont parties les photos, je ne saurai vous donner une réponse (...) C’est par le biais d’une amie qui me les a envoyées.



Ça m’a profondément choquée et j’ai décidé de porter l’affaire devant la justice. C’est à partir de là que les limiers ont mené une enquête qui a abouti à l’arrestation et à l’inculpation de Nadège et Liliane », a-t-elle expliqué. «J’ai certes été touchée, mais ces photos ne peuvent en aucun cas,m’empêcher de vivre. Je vis cela comme une épreuve par laquelle je devais passer », s’est-elle résignée, non sans dire avoir pardonné.



«On a porté atteinte à ma personne, mais je pardonne quand-même. Si je ne fais pas cet effort, elles auront de sérieux problèmes»



Interpellée sur ses relations avec Djily Création, Lika de déclarer: «Je tiens d’emblée à préciser que jamais au plus grand jamais, je n’ai entretenu une relation amoureuse avec Djily, l’ex-époux de Nadage. Il m’a toujours regardée avec l’œil d’un père. Il me disait assez souvent que c’est lui qui me donnerait en mariage. Nous avons coupé tout contact depuis 2 ans. Je n’ai même pas son numéro de téléphone...».