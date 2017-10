Lil Wayne tente de détruire la Young Money

Son départ s'était fait avec fracas et beaucoup de bruit. La tension ne s'est toutefois pas encore apaisée puisque Weezy est toujours en procès avec son ancien producteur.



Et aujourd'hui, c'est pas moins de la bagatelle de 51 millions d'euros que l'auteur de Mirror réclame à Birdman, y inclus des royalties que Wayne estime devoir toucher sur tous les albums de ses ex-poulains Nicky Minaj et Drake qu'il a lancés dans le bain.



Le rappeur est aussi remonté pour la non sortie de son album Tha Carter, qui n'est toujours pas sorti à cause de leur procès en cours.