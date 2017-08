Lily-Rose Depp : découvrez le cliché dénudé qui agite le web

Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Août 2017 à 13:55 | | 0 commentaire(s)|

Elle a récidivé. A tout juste 18 ans, Lily-Rose Depp n’en finit pas d’affoler la Toile. Erigée – depuis longtemps déjà – au rang d’icône mode internationale, la jeune femme a une nouvelle fois prouvé, qu’elle n’avait pas froid aux yeux. Il y a quelques heures à peine, elle a dévoilé, sur son compte Instagram, une photo d’elle qui fait déjà couler beaucoup d’encre. C’est pour la couverture de « CR Fashion Book » – un semestriel centré sur la mode, lancée par Carine Roitfeld – que Lily-Rose Depp pose devant l’appareil photo de Steven Klein. Sur le cliché en noir et blanc, le jeune mannequin apparaît sans soutien-gorge, vêtue d’une simple chemise ouverte, cigarette à la bouche. Visage angélique et sexy à souhait. Difficile de ne pas voir la ressemblance avec sa mère, Vanessa Paradis. Très vite, la photo dépasse la barre des 100 000 likes et récolte pas moins de 600 commentaires.