Limogeage : Maïmouna Ndoye Seck éjecte Ahmed Tidiane Seck, DG d’Aviation handling service (Ahs)

Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Août 2017 à 08:07 | | 0 commentaire(s)|

Cheikh Ahmed Tidiane Seck n’est plus le directeur général d’Aviation handling service (Ahs), la société de maintenance aéroportuaire établie à l’aéroport Léopold Senghor. Il a été limogé avant-hier, mercredi 23 août, et remplacé par Serigne Mbaye Thiandoum, jusque-là en charge de l’exploitation de l’entreprise.

Le départ du désormais ex-directeur général d’Ahs a été décidé au cours d’une réunion du Conseil d’administration convoquée mercredi dernier donc par la ministre du Tourisme et des Transports aériens, Maïmouna Ndoye Seck, et dont un seul point était inscrit à l’ordre du jour : le changement à la tête d’Ahs.

L’aval du Conseil d’administration obtenu, Cheikh Ahmed Tidiane Seck a reçu la notification de son limogeage hier, jeudi 24 août. Il lui a été précisé, dans la foulée, que la passation de service est prévu ce vendredi.

La lettre qu’il ne fallait pas envoyer au PM

La ministre du Tourisme et des Transports aérien a relevé de ses fonctions l’ex-directeur d’Ahs à cause d’une lettre que ce dernier lui avait envoyée avec ampliation au Premier ministre. Dans sa correspondance, Cheikh Tidiane Ndiaye pointait le transfert d’un cadre d’Ahs à la société en charge de la maintenance à l’Aéroport international Blaise Diagne (Aibd). Indiquant que c’est une violation des accords signés par le Sénégal en matière d’assistance et de maintenance au sol avec le risque de la perte d’un investissement de trois milliards de francs Cfa.

Maïmouna Ndoye Seck n’a pas goûté la lettre. Elle a demandé et obtenu la tête de Cheikh Tidiane Ndiaye.

Ahs est une société qui appartenait officiellement à Bibo Bourgi. Elle figure parmi les entreprises saisies par l’État dans le cadre de la traque des biens mal acquis. Selon la Crei, Bourgi n’était que le prête-nom de Karim Wade. Après la condamnation de ces derniers, l’administrateur provisoire, Abdoulaye Sylla, a cédé la place à Cheikh Tidiane Ndiaye au mois de juin 2016.



Source : L’Observateur



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook