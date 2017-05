Limogeage de Thierno Alassane Sall: Ses partisans réclament son départ de l’apr

Réunis dans la commune de Guédé village, des partisans et proches du désormais ex-ministre de l’Energie ont décidé de fédérer toutes leurs forces pour, disent-ils, faire face à certains responsables de l’Apr qu’ils qualifient de monstres politiques qui ne cherchent que la tête de leur leader. Car selon une conseillère municipale très proche de l’ex-ministre de l’Energie, c’est la seconde fois que le chef de l’Etat limoge le ministre de l’Energie.



D’ailleurs, selon les partisans de ce dernier, « il n’y a aucune raison fondée » pour limoger Thierno Alassane Sall. Les proches de M. Sall soulignent que si beaucoup de localités ont été aujourd’hui électrifiées, c’est grâce au natif de leur terroir. Et ces derniers de renseigner que Thierno Alassane Sall « en homme de terrain, ne reste jamais deux à trois mois sans pour autant descendre dans la zone pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux d’électrification qui se font au niveau du monde rural. On ne peut pas comprendre, qu’un homme de cette trempe, qui fut un des membres fondateurs de l’Apr, et qui de tout temps a été un homme loyal au président de la République, ne cesse de récolter autant d’humiliations dans un parti où il a tout donné ».



Et malgré son militantisme « avéré et reconnu » de tous au niveau de la ville de Thiès, Thierno Alassane Sall qui est est du Fouta et qui n’a jamais milité dans son fief natal, ne cesse d’accompagner les jeunes, les femmes et les adultes pour la victoire de Macky Sall à toutes les élections. Ces proches de Thierno Alassane Sall demandent à ce dernier de tourner le dos à l’Apr qui selon eux, ne veut plus de lui.



D’ailleurs, nombreux sont ceux qui soutiennent n’attendre que le mot d’ordre de leur mentor, pour tourner la page de l’Apr.

walfquotidien