Linguère : 218 mm d'eau de pluie inondent huit quartiers de la commune

La forte pluie de 218,6 mm qui s’est déversée dans la commune de Linguère, a inondé 8 quartiers dont 2 sont plus touchés (Linguère Coumba1 et DBS), a appris dimanche l’APS, des autorités municipales.



Elle a mis 175 familles dans le désarroi, provoqué la mort de 8 moutons et endommagé des fosses septiques tout en faisant tomber des pans de mur, a informé le deuxième adjoint au maire, Ibou Lô.



La mairie a loué 90 matelas pour les familles sinistrées et fait loger 6 familles à l’école 4 de la ville. Un engin de la société Henan Chine et un camion de vidange sont sur place pour évacuer les eaux stagnantes, a-t-il poursuivi.



Il ajoute qu’une moto-pompe d’un débit de 9000 litres par minute, a été aussi mobilisée par la mairie qui a remis des vivres pour soulager les victimes.