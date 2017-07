Linguère : Des affrontements entre des tendances de BBY, font 3 blessés dont un grièvement

Une violente bagarre a opposé hier, deux tendances de la coalition Benno Bokk Yakaar( Bby) à Thiarni, commune située dans le département de Linguère. Un bilan fourni par le quotidien « Vox Populi », fait état de 3 blessés dont 1 dans un état grave. Les victimes, Silèye Domi Kâ, Isma Aïssa Kâ et Serigne Ndiaye ont été admises hier, à l’hôpital de Linguère où ils reçoivent des soins.



Tout est parti de l’installation du Comité électoral pour les élections législatives. En effet, au démarrage de la rencontre Mahama Kâ, maire de la commune et responsable de l’Urd, a proposé que l’Apr, le Ps et l’Urd choisissent chacun 4 délégués. Seulement, cette suggestion a accentué la division au sein de l’Apr, représentée par deux tendances dirigées respectivement par Me Doudou Kâ et Amadou Sori Kâ.



La situation a dégénéré lorsque Mahama Kâ a voulu arbitrer entre les deux protagonistes. Aussitôt, les militants de l’Apr l’ont freiné net, l’invitant à se mettre à l’écart des problèmes de leur parti. La tension est montée d’un cran. Les militants de Mahama Kâ qui ne veulent pas voir leur leader traiter de la sorte, se sont invités dans la mêlée…