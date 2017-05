Linguère: Un Dj soupçonné d'avoir engrossé une élève de CM2

Après l’emprisonnement pour 5 ans ferme du directeur de l'école élémentaire de Warkhokh, reconnu coupable de pédophilie et tentative de viol, une autre affaire de mœurs défraie la chronique à Dahra Djolof. C'est un animateur d'une radio locale, plus connu sous le nom de Dj Dave, qui est accusé de détournement de mineure.



Il a été placé sous mandat de dépôt la semaine passée, en attendant son procès prévu le mercredi 31 mai. Les faits qu'on lui reproche remontent à 2015, quand l'animateur a commencé à entretenir une relation amoureuse avec Kh. Kâ , une élève en classe de CM2. Ceci, au grand désarroi des parents de la fille mineure âgée de 13 ans, mais avec le physique d'une adulte. Foncièrement contre cette relation, ils ne voulaient même pas voir en photo l'amant de leur fille.



Ainsi, la mère de la jeune fille a-t-elle tout fait pour mettre fin à l'idylle, mais ses plans sont toujours tombés à l'eau. D'ailleurs, à l'en croire, l'animateur a une fois demandé la main de sa fille, ce qu'elle avait refusé, arguant que cette dernière devait poursuivre ses études. La dame confie à Enquête qu'elle n'en pouvait plus de cette situation, surtout que la jeune fille passait même la nuit chez l'animateur. Le pire, selon toujours ses dires, est que celui qui voulait devenir son gendre, ne cessait de proférer des menaces à son encontre. La coupe devenant pleine, la dame a fini par porter plainte à la gendarmerie de Dahra pour détournement de mineure.



Cueilli à son domicile, DJ Dave n'a pas contesté l'existence d'une relation amoureuse avec la fille. D'après nos sources, au cours de son interrogatoire, il a cherché à se disculper, en soutenant que la jeune fille était consentante depuis le début de leur relation. Face à ses aveux, les gendarmes ont suggéré à la plaignante de conduire sa fille auprès d'un gynécologue. Selon nos informations, le diagnostic du médecin de l’hôpital Maguette Lô de Linguère a conclu à un début de grossesse de quelques mois.



