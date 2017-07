Linguère : Un indicateur des Eaux et Forêts tire sur un chauffeur

Un indicateur de la brigade des Eaux et Forêts de Dahra, dans le département de Linguère, a tiré à bout portant sur un chauffeur de transport qui convoyait du charbon de bois vers la ville sainte de Touba. L’incident est survenu ce mercredi, entre 3h et 4h du matin.



Le véhicule genre « wopouya », en provenance d’Affé Djollof, convoyait des sacs de charbon de bois, une cinquantaine environ, en direction de la ville sainte. Arrivé à hauteur du village de Darou Khoudoss, des gardes forestiers en faction ont sommé le chauffeur de s‘immobiliser. Ce qu’il a refusé de faire.



Il s’en est suivi une course-poursuite entre le chauffeur et les gardes forestiers. Et après quelques kilomètres de course, l’un des indicateurs a tiré sur le chauffeur. Atteint dans le dos, le chauffeur répondant au nom d’Ousmane Sarr, a perdu le contrôle du volant et le véhicule s’est renversé.



Réveillé par le bruit, les villageois ont vite rallié les lieux pour extirper le chauffeur du véhicule et l’évacuer d’urgence à l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga.



L’indicateur, pour le moment n’est pas encore arrêté. Mais le véhicule et la marchandise frauduleuse sont immobilisés à Déali et la gendarmerie de de Dahra a ouvert une enquête.



Il faut signaler que le village religieux de Affé Djollof est réputé être le fief des charbonniers. La majorité des jeunes de cette localité, pratiquent cette activité qui a fini de raser toute flore.







