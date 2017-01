Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Lionel Messi: La date exacte de son mariage enfin révélée Rédigé par Massene Diop le 30 Janvier 2017 à 16:10 | Lu 14 fois

Le footballeur international argentin, Lionel Messi va épouser sa petite amie d’enfance Antonella Rocuzzo cet été afin d’éviter une coïncidence avec la saison de Barcelone.





Selon les dernières informations révélées par le journal catalan El Mundo Deportivo, le joueur du FC Barcelone et sa jolie compagne Antonella Roccuzzo se diront oui aux alentours du 24 juin à Rosario, en Argentine. Une date et un lieu symboliques.



Tous les deux nés dans cette grande ville du nord du pays, les amoureux devraient célébrer leur union à la cathédrale de Rosario. Et cet événement pourrait également devenir une belle cerise sur le gâteau de Messi. La raison ? La « pulga » fêtera au même moment son 30e anniversaire !



Selon plusieurs sources, le mariage sera l’un des plus grands événements de l’année, avec plus de 600 invités à l’événement, qui viendront d’un peu partout à travers le monde, avec un after-party organisé à Arroyo Seco, un endroit où la famille de Messi se rend régulièrement quand il retourne dans son pays natal.





Messi et Rocuzzo forme l’un des couples les plus célèbres dans le monde du football. Unis depuis janvier 2009, les deux tourtereaux comptent déjà dans leur famille deux enfants : Thiago (5 ans) et Mateo (1 an et demi).



Reste à savoir si une invitation est adressée à son rival du Real Madrid Cristiano Ronaldo. Le capitaine portugais sera à la tête de son pays à la Coupe des Confédérations au même moment. Selon plusieurs analystes, cela pourrait être une raison pour laquelle Messi a choisi cette date. Attendons de voir.

