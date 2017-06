Lionel Messi s’apprête à lancer un grand projet en Chine. Photos

À bientôt 30 ans, Lionel Messi pense peut-être déjà à une future reconversion une fois sa brillante carrière de footballeur terminée. La superstar du football argentine compte en effet lancer un parc d’attractions à son nom et dédié au monde du football en Chine dans les années à venir.

En effet, le quintuple Ballon d’Or Lionel Messi se lance dans les affaires. Son partenaire de projet, le groupe audiovisuel Mediapro, a annoncé la création d’un parc d’attraction au nom de l’attaquant argentin. Il aurait porté son regard sur la Chine pour la réalisation de son projet.

Le « Messi Experience Park » devrait compter « plus de 20 attractions réparties sur 46.000 m2 d’espaces couverts, 12.000 m2 d’espaces verts et de zone de jeux et 25.000 m2 d’espaces publics », écrit dans un communiqué Mediapro, associé au groupe de télévision chinois Phoenix Group et à l’entreprise de Messi, Leo Messi Management.



Ce projet nourri depuis 2 ans déjà, se verra inauguré en 2019 à Nankin, au sud-est de la Chine.

‘’ Son concept devrait immerger les visiteurs dans l’univers de Messi, en combinant des attractions de dernière génération, et des espaces pour la pratique du sport-roi’’, ajoute Mediapro.

Père de 2 enfants, et âgé de 29 ans, Lionel Messi, était en 2016 le deuxième sportif ayant le plus de revenus au monde avec 81,4 millions de dollars (72,6 M EUR) selon les statistiques du magazine Forbes.





