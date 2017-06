Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Lionel Messi se marie avec Antonella Roccuzzo ce 30 juin, voici la liste des guest-stars Rédigé par leral.net le Dimanche 11 Juin 2017 à 17:15 | | 0 commentaire(s)|

Le vendredi 30 juin aura lieu le mariage entre l’attaquant argentin, Lionel Messi et sa dulcinée, Antonella Roccuzzo. Beaucoup de footballeurs sont invités à la fête, mais qui a réellement reçu le carton d’invitation?

La pulga va s’unir avec sa compagne Antonella Roccuzzo dans leur ville natale, Rosario. L’occasion de se retrouver avec les proches, les amis, les coéquipiers et partager ce moment unique dans la vie d’une personne.



Ce mariage très attendu sera donc une cérémonie très select, puisque la liste des invités a été triée sur le volet. Selon le journal El Mundo Deportivo, plusieurs équipiers de Messi au Barça seront bien présents. Parmi les invités attendus, on évoque la présence de plusieurs équipiers (ou ex-coéquipiers) comme son ami uruguayen Luis Suarez. Xavi, Cesc Fabregas, Angel Di Maria, Sergio Agüero et Ezequiel Lavezzi seront, eux aussi, présents. Le doute plane, cependant, sur la présence du défenseur catalan Gerard Piqué en couple avec la chanteuse Shakira. Selon certaines rumeurs, le célèbre couple serait en froid avec la future femme de Lionel Messi.



D’après Mundo Deportivo, le joueur blaugrana ne souhaite pas voir les dirigeants du club à son mariage. Une chose surprenante d’autant plus que les personnes citées ne sont entre autres que Luis Enrique et son staff. D’après le journal catalan, Messi a choisi de ne pas inviter l’ex-staff technique à sa fête de mariage. Notons au passage que le staff médical sera lui bel et bien présent.



