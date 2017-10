Lionel Messi: une bonne nouvelle pour le joueur catalan

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Octobre 2017 à 12:05

Lionel Messi va devenir papa pour la troisième fois. Madame Messi, Antonella Roccuzzo, l’a officialisé le dimanche via un post Instagram parfaitement explicite.

L’attaquant argentin Lionel Messi et son épouse Antonella Roccuzzo, déjà parents de deux garçons, vont avoir un troisième enfant, ont-ils annoncé dimanche sur les réseaux sociaux.

«Famille de cinq», a simplement écrit Roccuzzo sur son compte Instagram, avec une photo montrant son mari et leurs deux enfants, Thiago (4 ans) et Mateo (2 ans) posant la main sur le ventre de la jeune femme.

En Argentine, la rumeur d’une grossesse avait déjà bruissé il y quelques semaines, évoquant une naissance prévue au printemps.

Concernant le sexe du futur bébé, aucune précision pour le moment mais nul doute que celui que l’on surnomme “La Pulga” (la puce, Ndlr) saura encore jouer les papa poule !

Les deux tourtereaux, se sont unis vendredi 30 juin 2017 dans la ville natale Rosario en Argentine, lors d'un mariage grandiose.













