Rédigé par leral.net le Mardi 13 Juin 2017 à 12:50

Lisandro ("The Voice") : sa victoire, sa relation avec M Pokora... Il se confie !

Après avoir échoué en finale dans "The Voice Kids", Lisandro Cuxi a pris sa revanche en remportant la saison 6 de "The Voice" samedi soir. Coaché par M Pokora, le jeune chanteur de 17 ans se confie sur sa victoire ainsi que sur son expérience parfois compliquée dans le télé-crochet.







A 17 ans, Lisandro Cuxi a remporté la grande finale de "The Voice" saison 6 samedi soir en direct sur TF1, succédant ainsi à Slimane. Avec 32,4% des voix, le jeune homme coaché par M Pokora, qui avait déjà tenté sa chance dans "The Voice Kids" en 2015, a surclassé ses concurrents Vincent Vinel, Lucie et Nicola Cavallaro. « J'ai pensé à tellement de trucs que c'est comme si je ne pensais à rien en fait. J'ai pensé à ma mère, à ma soeur, à ma victoire, je me suis perdu. C'était plus un relâchement ! C'était ouf ! » a réagi le chanteur auprès de PureBreak, encore sous le choc de sa victoire. Mais tout n'a pourtant pas été si facile pour celui qui a brillé sur "L'envie d'aimer" ou "Mon Everest" avec Soprano samedi soir.



"M Pokora, c'est un grand frère"



La première difficulté ? L'éloignement avec sa famille. « C'est vraiment hyper dur ! Je commence bientôt la tournée "The Voice", dès mardi on fait les répétitions. Je ne vais pas les revoir tout de suite. Ça me fait mal parce que je suis très attaché à ma petite soeur et à ma famille. Mais ma carrière passe avant pour l'instant et après je prendrai du temps pour eux » a assuré Lisandro, espérant que son père prendrait de ses nouvelles après sa victoire dans le télé-crochet.



Mais c'est aussi sa relation fusionnelle avec son coach M Pokora qui lui a également permis d'arriver jusqu'au bout. « Avec Matt, c'est plus qu'un coach, c'est un grand frère » a-t-il lâché, espérant d'ailleurs collaborer avec l'artiste sur son premier album à paraître prochainement. D'ailleurs le meilleur souvenir de Lisandro durant l'aventure "The Voice" reste sa victoire évidemment, mais aussi et surtout son duo avec M. Pokora sur "Cry Me A River" de Justin Timberlake : « C'était juste dingue, j'ai kiffé au maximum, j'ai adoré ».



En attendant l'arrivée de son premier album, Lisandro Cuxi a un autre objectif : « Je vais essayer d'avoir mon Bac pour faire plaisir à ma mère. Dans ma tête, il n'y a que les chansons et pas les maths mais ma mère voudrait que je continue. Même hier, elle est venue me voir en me parlant du Bac alors que moi je ne voulais parler que de la tournée qui arrive. Elle m'a dit : "Oui mais après tu passes ton Bac !" ». Ou comment garder les pieds sur Terre.





