Liste Benno Bokk Yakaar pour les législatives:Seuls sept ministres investis

On en sait un peu plus sur les investitures à Benno Bokk Yakaar. Le Président Macky Sall n’a pas dérogé à sa volonté de mettre sur les listes un nombre très limité de ministres. Rares sont ceux qui ont eu ce privilège parmi ceux qui l’entourent tous les mercredis en Conseil.

Comme annoncé depuis mercredi matin, Amadou Bâ et Abdoulaye Diouf Sarr défendront les couleurs de Bby à Dakar, pendant que Mansour Faye et Khoudia Mbaye partent à la pêche des voix à Saint Louis. Dans les régions de Tambacounda, linguére et Louga, Me Sidiki Kaba , Aly Ngouille Ndiaye et M. Moustapha Diop sont respectivement choisis.

La question au bout de toutes les lèvres depuis quelques jours est : «Pourquoi avoir pris ces sept ministres seulement, alors que d’autres qui maitrisent leurs bases sont laissés en rade ?». L’exemple le plus patent étant celui d’Abdoulaye Bibi Balde , Abdou Latif Coulibaly….

Quoiqu’il en soit, en militant discipliné, les ministres laissés à quai, sont tenus de mouiller le maillot pour aider les investis dans leurs circonscriptions, à gagner l’élection au soir du 30 juillet 2017. Gage de stabilité pour permettre au chef de l’Etat de mener à bien sa mission à la tête du pays. Mais surtout pour entrevoir, sous de meilleurs auspices, la prochaine élection présidentielle, prévue en 2019.



