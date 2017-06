Liste Majoritaire par département de Mankoo Taxawu Senegaal Khalifa Sall a réussi à imposer ses hommes de confiance qui occupent des places de choix dans la liste majoritaire par département. C’est ce que révèle le document dont Pressafrik détient copie et qu’il vous livre dans son intégralité



Rédigé par leral.net le Lundi 12 Juin 2017 à 01:06 | | 0 commentaire(s)|



Département de Dakar

1- Cheikh Ahmadou Bamba Fall

2- Sokhna Diarra Cissé

3- Barthelemy Toye Dias

4- Awa Sall

5- Moussa Sy

6- Ndeye Maguette Dieye

7- Babacar Mbengue



Département de Guédiawaye

1- El Hadji Malick Gakou

2- Soda Mbacké



Département de Pikine

1- Idrissa DIALLO

2- Yacine Ndiaye

3- Mamadou Badiane

4- Fatou Gueye

5- Mamadou Lamine Niang

6- Mimi Ndiaye



Département de Rufisque

1- Oumar Cissé

2- Aminata Diop



Département de Bambey

1- Fatima Thiouba Dieng

2- Assane Ndiaye



Département de Diourbel

1- Mamadou Kany Béye

2- Maréme Seck



Département de Mbacké

1- Mouhamadou Mactar Sourang

2- Arame Gueye

3- Mafary Ndiaye

4- Ndeye Mbéne Mbacké

5- Mouhamed Bakhére Bousso



Département de Fatick

1- Philippe Seck Ngom

2- Seynabou Sow



Département de Foundiougne

1- Badara Diom

2- Khady Dia



Département de gossas

1- Marie assoumta Ngom



Département de Birkelane

1- Fallou Fall



Département de Kaffrine

1- Bassirou Sine

2- Nafy Ndiogou



Département de Koungheul

1- Mamadou Ndiaye

2- Sira Tambadian



Département de Malem Hodar

1- Abdoulaye Ngom



Département de Guinguinéo

1- Mawo Ndiaye



Département de Kaolack

1- Diokel Gadiaga

2- Ndeye Yacine Biteye



Département de Nioro du Rip

1- Samba Ousmane Touré

2- Khady Kane



Département de Kédougou

1- Mouhamadou Cissokho



Département de Salemata

1- Moussa Dia



Département de Saraya

1- Dieliba Tandian



Département de Kolda

1- Aliou Touré

2- Fatoumata Seydi



Département de Médina Yoro Foulah

1- Adama Oury Diallo



Département de Vélingara

1- Abdoulaye Kandé

2- Tabara Diallo



Département de Kébémer

1- Makhtar Ndiaye

2- Mame Faty Mbacké



Département de Linguère

1- Aly Saleh Diop

2- Anta Diop



Département de Louga

1- Idrissa Tall

2- Licka Diaw



Département de Kanel

1- Alssane Sy

2- Mareme Seck



Département de Matam

1- Mamadou Fofana

2- Aminata Guisse



Département de Ranérou-Ferlo

1- Demba Daouda Sow



Département de Dagana

1- Abdoulaye Taye

2- Oumou Diagne



Département de Podor

1- Khady Ndiaye

2- Abdoulaye Niang



Département de Saint-Louis

1- Abdoulaye Ndoye

2- Aida Fall



Département de Bounkiling

1- Bachir Camara



Département de Goudomp

1- Malamine Cissé

2- Fatoumata Bodian



Département de Sédhiou

1- Ousmane Diahité

2- Fambaye Diahite



Département de Bakel

1- Abdoulaye Cissé

2- Fanta Camara



Département de Goudiry

1- Thiedel Diallo



Département de Koumpentoum

1- El Hadj Diawara

2- Yama Samb



Département de Tambacounda

1- Ousmane Cissokho

2- Yama Sarr



Département de M'bour

1- Georges Diouf

2- Seynabou Diallo



Département de Thiès

1- Idrissa Seck

2- Marie Wone Ndew Nging



Département de Tivaouane

1- Cheikh Dieye

2- Mame Penda Dieng



Département de Bignona

1- Ismailla Drame

2- Mariama Sané



Département de Oussouye

1- Souleymane Diedhiou



Département de Ziguinchor

1- Mouhamed Assane Sané

2- Seynabou Diatta



L’Afrique du Nord

1- Malick Mbaye



L'Europe de l'ouest du Centre et du Nord

1- Ndeye Satala Diop

2- Pape Macoumba Sadji

3- Albertine Camara



L’Europe du Sud

1- Thierno Mbacké Diop

2- Aby Diagne

3- Ibrahima Kebe



Les Amériques

1- Chouaib Coulibaly



L’Océanie et l’Asie-Moyen Orient

1- Mamadou Sarr

2- Nianga Sen

e

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook