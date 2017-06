Liste de “BBY” pour les Législatives : 7 Ministres et 2 Directeurs Généraux investis “Sauf exception dans certaines localités, aucun Ministre ni Dg en fonction ne sera investi”, avait mis en garde Macky Sall lors du Secrétariat exécutif de l’Alliance pour la République (Apr). C’était au moment où, les guerres de positionnement dans les départements faisaient rage entre les responsables de la Coalition gouvernementale de “Benno bokk yakaar” (Bby) et de l’Apr, parti du président de la République.



Cependant, quelques jours après les investitures, L’Observateur révèle dans sa parution de ce vendredi, que finalement, des “exceptions”, il y en a eu avec 7 ministres et 2 Directeurs généraux en fonction, investis.



Nos confrères qui les appellent les “privilégiés” de Macky ou ceux qui ont la “baraka” du chef citen, entre autres, Amadou Bâ et Abdoulaye Diouf Sarr (Dakar), Moustapha Diop (Louga), Mansour Faye et Khoudia Mbaye (Saint-Louis), Sidiki Kaba (Tamba)…et les DG : Siré Dia, Dg La Poste, (Thiès) et Abdoulaye Diop, Dg du Cosec (Sédhiou).



Ces hommes et ces femmes ont la lourde tâche de mener la barque “BBY” à la victoire au soir du 30 juillet prochain.



Actusen.com

