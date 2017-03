Liste de l'opposition aux Législatives, le PDS de Ziguinchor invite Abdoulaye Baldé à clarifier sa position La section communale PDS de Ziguinchor ne sait pas si l'UCS d'Abdoulaye Baldé est un parti d'opposition ou en voie d'alliance future avec l'APR. Toussaint Manga et Cie invitent donc Abdoulaye Baldé à clarifier sa position et les autres forces de l'opposition à s'unir en direction des prochaines Législatives comme souhaité par Me Abdoulaye Wade.

La section communale du Parti démocratique sénégalais de Ziguinchor vote pour une alliance entre les partis de l'opposition aux Législatives. Pour y arriver, le président de la section locale Mamadou Lamine Sakho invite " les partis d'opposition présents à Ziguinchor à la mise sur pied d'un cadre de concertation local pour une opposition forte".

En attendant d'avoir un écho favorable à l'appel du secrétaire général PDS, les libéraux de Ziguinchor appelle l'Union des centristes du Sénégal d'Abdoulaye Baldé à "clarifier sa position de parti d'opposition ou de parti en voie d'alliance future avec l'APR".



Dans un communiqué, ils mettent en garde le régime en place. "Aucune tentative de fraude ne sera acceptée et tolérée". Toussaint Manga et ses frères libéraux accusent en effet les responsables de la mouvance présidentielle de tenter de récupérer les cartes d'électeurs de leurs militants à partir de de la Direction de l'automatisation du fichier sans passer par la préfecture de Ziguinchor. Ainsi, ils disent "rester vigilants et intransigeants".



La section PDS de Ziguinchor d'ajouter, " face à a misère des populations, à l'injustice, au manque de démocratie, à la corruption galopante, à la gestion familiale et clanique de nos ressources, à la dictature et à l'incompétence chronique de Macky Sall, le PDS et les autres forces se dresseront à Ziguinchor farouchement contre ce régime et ses alliés".



Ces Libéraux informent qu'à partir du mois d'avril, " démarrera l'opération, "rendre mon quartier bleu pour une commune bleue" pour soutenir leur seul et unique candidat à la présidentielle, Karim Wade.



