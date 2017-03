Liste unique de BBY: La LD dans le clair-obscur

En plus des questions d’actualité, il était question devant la vingtaine de leaders de la coalition de la majorité gouvernementale, de discuter des moyens d'arriver à la confection de listes consensuelles. Macky Sall a suggéré un travail à la base pour une liste unique de BBY aux législatives. Le président de la République a demandé à ce que les responsables des partis commencent à travailler à la base pour préparer les investitures.



Macky Sall dit être conscient que ce sera difficile mais il a exhorté les uns et les autres à tout faire pour arriver à un consensus sur une liste unique. « Le principe, c’est une liste unique sous la même bannière avec les cellules de BBY à la base », a-t-il expliqué, avant de préciser que là où ça va s’avérer difficile, il viendra arbitrer.



Cependant, la Ligue démocratique (LD) a fait dans le clair-obscur quand il s’est agi de donner son accord quant à l’élaboration d’une liste unique de la mouvance présidentielle. Du moins, c’est ce que renseignent nos sources, qui révèlent que la LD n’est pas encore prête à intégrer les listes de BBY. Parce que, d’après son patron Mamadou Ndoye « Mendoza », cela n’a pas fait l’objet de débat interne au sein de la formation.



Par ailleurs, dans un communiqué parvenu à « l’As », la Conférence des leaders s’est montrée satisfaite du déroulement des opérations d’inscription sur les listes électorales. Elle exhorte les responsables et militants à redoubler d’efforts dans la mobilisation des électeurs en vue d’atteindre, voire dépasser les objectifs que le gouvernement s’est fixés.



L’As