Liste unique pour les élections du 30 juillet: L’accord secret des leaders de Mankoo Taxawu Senegaal

Le quotidien Libération en sait un peu plus sur l’accord secret qui lie les partis et coalitions de l’opposition qui se sont réunis autour de Mankoo Taxawu Senegael’’ pour conduire une liste unique lors des prochaines législatives. Selon leurs informations, les partis et coalitions ont retenu deux principes.



Le premier est que chaque leader sera tête de liste dans son département. En clair, Idrissa Seck sera tête de liste à Thiès, Khalifa Sall trône sur Dakar même s‘il est détention préventive, Malick Gakou à Guédiawaye… D’ailleurs, une réunion des responsables de cette mouvance est prévue dans les prochaines heures pour investir officiellement Malick Gakou.



Le deuxième principe sur lequel les leaders se sont accordés et celui ou celle qui sera tête de liste nationale, ne sera pas candidat à la présidentielle de 2019. Abdoulaye Wade ? « Les discussions sont en cours », renseigne un leader qui n’a manqué de souligner l’implication directe de l’ancien président de la République mais aussi de son fils Karim Wade, dans la mise en place de cette coalition.



Recevant des leaders de Mankoo Taxawu Senegaal à Djeddah (Arabie saoudite), Wade avait insisté sur la nécessité de mettre en place une liste unique. Il le dira encore au téléphone à Idrissa Seck qui échangera par le même canal avec Karim dont le retour annoncé au Sénégal, relève de la légende.



Il faut dire que le président du jubanti Sénégal, Mouth bane, s’est beaucoup investi pour la création de cette coalition. Non seulement, il avait écrit une lettre dans ce sens à tous les leaders mais aussi il est allé leur rendre visite un à un. Il s‘est cependant heurté à Abdoul mbaye qui lui a fait savoir qu’il ne s’allierait pas qu’avec des gens qui ont des mains propres. Faisait-il référence aux responsables du Parti démocratique sénégalaiss (PDS) ?



Liberation