Listes de BBY : Ce qui a été déterminant dans les choix de Macky Sall selon Seydou Guèye

«J’estime que le président Moustapha Niasse, le président Ousmane Tanor Dieng sont des hommes politiques aguerris qui ont été à des élections législatives bien avant notre naissance en tant que parti, qui connaissent très bien les rationalités et les règles de distribution», a déclaré Seydou Guèye sur les remous découlant de la confection des listes pour les législatives de juillet prochain.



S’agissant des frustrations, le porte-parole de l’Alliance pour la république (Apr) indique qu’aucun parti, serait-ce le parti présidentiel n’y a échappé : «Même au sein de l’Apr il y a de la colère. Mais quand vous avez un arbitre qui finalement tranche et que de part et d’autres les gens disent «je suis fâché, je ne suis pas content», on peut en déduire que l’arbitre a été juste».



A l’en croire, le chef de BBY n’a pas pris la confection des listes à la légère. Donnant les éléments déterminants dans ce choix, le porte-parole du gouvernement explique : «La clé de répartition, c’est la recherche permanente du consensus, des discussions qui sont argumentées sur la base des rapports de forces issues des résultats des différentes élections».



Avant de conclure : «c’est également des éléments de stratégies, des éléments de partage qui sont combinés pour donner les décisions et les choix qui sont soumis à la sphère des leaders qui sont des leaders d’égale dignité. Et au final, le Président, la décision lui revient».