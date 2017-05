Listes pour les Législatives: Que de ténors pour annoncer une rude bataille sur le terrain

Les différentes formations politiques qui aspirent à faire partie des élections législatives avaient jusqu’à minuit ce 30 mai pour déposer leurs listes. C’est à la Direction générale des élections que se sont rués Mànkoo Yessal Senegaal de Modou Diagne Fada, Benno Bokk Yaakaar de la mouvance présidentielle, Leeral dirigée par Me El Hadj Diouf, Mànkoo Taxawu Senegaal avec Khalifa Sall, Wattù Senegaal dont l’ancien Président Abdoulaye Wade sera la tête d’affiche.



Cent soixante sièges, voilà ce qui est en jeu pour ce 30 juillet mais avant cela, les leaders politiques ont dû déposer leurs listes ce 30 mai avant minuit. Ainsi Moustapha Niasse dirigera la liste de Benno Bokk Yaakar à Nioro, au niveau national ce sera au Premier ministre Mouhammed Boun Abdallah Dionne de gouverner, Maïmouna Ndoye Seck elle, sera la tête de liste à Dakar et Siré Dia dirigera la liste de Thiès.



Du côté de l’opposition, Wattù Senegaal a fait confiance à Joseph Sarr tête pour la liste de Dakar. Kaddù Askan Wi, qui a perdu Cheikh Tidiane Gadio, lance Abdoulaye Baldé tête de liste nationale. Leeral elle, fait confiance à la robe noire, Me El Hadj Diouf. Quant à Modou Diagne Fada, il sera tête de liste nationale de Manko Yeessal Senegaal. Demba Diop «DiopSy» dirigera la liste nationale de la Convergence Patriotique pour la Justice et l’Équité qui est présente dans 32 départements sur les 45 en lice.



Mànkoo Taxawu Senegaal investira Bamba Fall comme tête de liste à Dakar, Wattù Senegaal elle, a fait confiance naturellement à Oumar Sarr pour la liste à Dagana. Le Pvd de Serigne Modou Kara sera dirigé par Sokhna Dieng Mbacké pour la liste nationale. Mamour Cissé sera le 3e sur la liste nationale pour la coalition Kaddù Askan Wi et Moustapha Guirassy dirigera la liste départementale de Kédougou. Farba Senghor est quant à lui, tête de liste nationale de la coalition «Mbollom Wade»…



Source: senenews