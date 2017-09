Liverpool : Sadio Mané regrette son geste sur le gardien des Citizens

L’attaquant sénégalais des Reds expulsé après un geste fou sur Ederson Moraes, se dit profondément désolé de la blessure du gardien des Citizens.



Le feu follet Sénégalais a mal démarré le mois de septembre avec son club, Liverpool. Il a pris un rouge, ce samedi, lors du choc contre Manchester City après un contact avec le gardien des Citizens.



Ederson, le gardien de but de Manchester City, a été évacué sur civière après une charge de Sadio Mané, expulsé sur le coup, contre Liverpool. Mais le sacré meilleur joueur de la Premier League du mois d’aout n’a pas mis de temps pour regretter la blessure du gardien des Citizens, à qui il a souhaité un prompt rétablissement.



« Je souhaite un prompt rétablissement à Ederson afin qu'il reprenne rapidement la compétition. Je suis vraiment désolé qu'il soit blessé lors de notre collision accidentelle sur le terrain et regrette qu'il ne puisse pas aller jusqu'au bout de la rencontre. Encore une fois, je prie qu'il guérisse rapidement et qu'il retrouve les pelouses pour jouer ».







Landing Jef Diedhiou, Leral.net