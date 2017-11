Liverpool-Simon Mignolet déballe: « Sadio Mané est le joueur qui écope le plus d’amendes au club »

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Novembre 2017 à 12:09 | | 0 commentaire(s)|

Si Sadio Mané brille de mille feux sur les terrains anglais, l’international sénégalais l’est aussi en dehors du terrain. L’enfant de Bambaly figure parmi les joueurs qui écopent le plus d’amendes sur le plan disciplinaire chez les Reds. En effet, Jürgen Klopp a instauré un règlement strict à Melwood, pour vérifier l’état de sommeil et parfois physique de ses joueurs au centre d’entraînement.



Chaque matin, les joueurs doivent se présenter avant le début de l’entrainement pour vérification de leur état de forme. S’ils ont bien dormi ou pas et dans cet exercice, Sadio Mané et Trent Alexander Arnold, le jeune Anglais des moins de 21 ans, sont les plus sanctionnés, car ils l’oublient toujours « Je dirai que c’est Sadio Mané et trente Arnold qui ont écopé le plus d’amendes les mois passés », a répondu le gardien belge à des questions des internautes pour savoir le plus sanctionne dans le vestiaire.



« Nous devons, conformément à une application tous les matins, dire la durée de notre sommeil, comment nous nous sentons avant chaque entraînement, et eux, ils oublient toujours ». A la question de savoir lequel des joueurs est le plus rapide de l’effectif, Mignolet indique : « je crois que ça doit se jouer entre Sadio Mané et Mo Salah, nos deux ailiers ».



Pour le choc Liverpool-Chelsea, Sadio Mané n’a foulé la pelouse d’Anfield Road qu’à la 88e mn. Une situation qui est très loin de plaire à l’international sénégalais, qui a été un titulaire indiscutable avec son club jusqu’à aujourd’hui. On pouvait lire sur le visage de Sadio Mané toute sa désillusion, après le but marque par Mohamed Salah, concourant au Ballon d’or africain au même titre que l’ancien pensionnaire de Génération Foot. L’international sénégalais a été vu en train de discuter avec Klopp, quelques instants après le coup de sifflet final, mais le manager de Liverpool prétend que cela était dû à un mélange de positionnement avec Salah.



« Il m’a dit que Mohamed Salah voulait se mettre à droite, mais Mo avait 90 minutes dans ses jambes. Je voulais que Sadio soit à droite. Tout est réglé maintenant », conclut-il. La place de titulaire de la star du football sénégalais au sein du onze de Liverpool, est très menacée et ses blessures répétitives compliquent les choses.









Les Echos

