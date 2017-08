Liverpool ferme la porte à un départ de Coutinho, Isco prolonge, le PSG vers Mbappé

Liverpool ne négociera pas pour Coutinho

Malgré les offensives du FC Barcelone, Liverpool n'est pas décidé à laisser Philippe Coutinho partir. "La position définitive du club est qu'aucune offre ne sera prise en compte. Il fera encore partie du club de Liverpool à la fin du mercato", indique le communiqué publié ce vendredi sur le site des Reds.



Isco a prolongé au Real Madrid

Le milieu international espagnol Isco a prolongé son contrat avec le Real Madrid selon le quotidien espagnol As, ce vendredi. En fin de bail en juin 2018, le joueur de 25 ans a signé pour quatre saisons plus une en option.



Le club madrilène a profité de la négociation pour inclure une clause libératoire qui s'élève à 700 millions d'euros. Isco touchera désormais un salaire de six millions par saison. Le Real Madrid devrait annoncer la nouvelle dans les jours qui viennent.



Le PSG doit dégraisser s'il veut prendre Mbappé

Alors que le transfert de Kylian Mbappé de l'AS Monaco au Paris Saint-Germain semble devenir une réelle possibilité, le club parisien va devoir dégraisser pour réaliser une telle opération tout en restant dans les clous du fair-play financier imposé par l'UEFA.



Pour recruter l'attaquant de 18 ans, il faudra débourser autour de 180 millions d'euros alors que l'instance européenne impose de ne pas dépasser plus de 30 millions de déficit sur un exercice.



D'après l'Equipe ce vendredi, 90 millions d'euros seraient nécessaires pour rester en règle.



Le marché des transferts continue à être mouvementé entre offre et rejet.