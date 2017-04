Liverpool, fin de saison pour Mané ? Touché au genou contre Everton samedi (3-1), Sadio Mané pourrait être absent jusqu'à la fin de la saison.

Malgré un nouveau but décisif dans le derby de la Mersey contre Everton (3-1), Sadio Mané ne gardera pas un bon souvenir de ce duel entre les deux rivaux de Liverpool. Blessé au genou, l'attaquant des Reds pourrait manquer plusieurs semaines de compétition.

Les Reds s'offrent le derby

Ce lundi soir, la presse anglaise n'exclut pas l'idée que Mané soit absent jusqu'à la fin de cette saison. L'attaquant a passé des examens qui n'ont pas été en mesure de révéler la nature exacte de sa blessure, et si une fracture des ligaments croisés reste peu probable, la possibilité que Mané soit absent plus d'un mois l'est beaucoup plus. Alors que l'équipe de Jürgen Klopp s'apprête à aborder le sprint final en Angleterre, l'absence de son atout offensif numéro un serait très préjudiciable, comme la dernière Coupe d'Afrique des Nations l'a démontré. Auteur de 13 buts et 5 passes décisives depuis le début de saison, Mané est le joueur le plus décisif des Reds.



Samedi soir, Jurgen Klopp n'était pas très optimiste. "VIl a mal, et ce n'est pas juste un coup. Quand on est rentré aux vestiaires, il était encore allongé. Il n'était pas bien", avait déclaré le technicien allemand.

source:goal



