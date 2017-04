Liverpool: jurgen klopp et le Directeur du club livrent les premières nouvelles sur l'état de la blessure de Sadio Mané

Sadio Mané est improbable pour le match de Liverpool contre Bournemouth, le 05 avril après avoir subi une blessure lors de la victoire du derby de Merseyside cette après-midi, a confirmé Jürgen Klopp. Le numéro 19 des Reds , qui a ouvert le score ce samedi contre Everton à Anfield (3-1) avec un brillant effort individuel, a été contraint dans les 12 premières minutes dans la deuxième mi-temps après une collision avec Leighton Baines, de sortir du terrain.



Son entraîneur Klopp et le directeur du club ont fourni les premières nouvelles sur l'état de Mané lors de sa conférence de presse post-match. A en croire, le patron de Liverpool ‘’l'avant est prévu de manquer le rendez-vous à domicile en milieu de semaine avec les Cerises’’.



‘’Aujourd'hui, nous avons joué un très bon jeu. Presque tout était parfait, nous le gagnions, la performance était bonne [mais] puis on perd Sadio Mané. Quand je l'ai vu dans le dressing, il ne semblait pas qu'il soit prêt pour le mercredi , a déclaré le directeur.



"Nous allons voir, j'espère que ce n'est pas grave, mais bien sûr, ce n'est pas rien et cela rend notre vie pas plus facile, je dirais."



Lorsqu'on lui a demandé de clarifier quel type de blessure Mané avait contractée, Klopp a répondu: "Je ne sais pas exactement, je ne veux pas spéculer maintenant".



"Évidemment, il a de la douleur et il ne semblait pas que ce soit un coup ou un muscle ou quelque chose, mais nous devons attendre. Quand je suis entré, je l'ai cherché immédiatement et je l'ai vu sur le lit. Il avait déjà eu un traitement, et il ne semblait pas qu'il se sentait vraiment à l'aise."





