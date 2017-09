Liverpool plombe le bilan anglais

Alors que Tottenham et Manchester City se sont facilement imposés, comme Chelsea et Manchester United mardi soir, Liverpool a privé les clubs anglais d'un 5/5 en concédant le match nul face à Séville (2-2), mercredi soir, lors de la 1ère journée de la Ligue des champions.



Le You'll never walk alone avait été magnifique, mardi soir, à Celtic Park. Il a été tout aussi beau, 24 heures plus tard, à Anfield, où les supporters de Liverpool n'ont pas boudé leur plaisir de revoir leur équipe de retour en Ligue des champions après quelques années d'absence. Malheureusement, les Reds n'ont pas réussi à l'emporter face au FC Séville (2-2).



Après l'ouverture du score de Wissam Ben Yedder, sur une interception manquée de Dejan Lovren (1-0, 4e), la formation de Jürgen Klopp a pourtant rapidement pris le contrôle des opérations, et l'avantage au tableau d'affichage, grâce à un but de Roberto Firmino (1-1, 20e) et une frappe déviée du virevoltant Mohamed Salah (2-1, 36e). Mais si ce LFC est une formidable machine à jouer, avec des contre-attaques supersoniques, cette équipe a souvent du mal à tuer les rencontres, et garder son avance au score.



Le scénario s'est encore répété, malgré un net avantage au nombre de tirs (24 à 7). La faute à ce penalty frappé par Firmino sur le poteau (41e), et à cette fichue défense incapable d'empêcher Joaquin Correa de venir égaliser (2-2, 71e).



L'entrée de Philippe Coutinho, acclamé par le peuple rouge malgré sa volonté de rejoindre le FC Barcelone, n'y changera rien. Ce match nul à domicile, s'il n'apparaît pas trop pénalisant dans une poule assez faible (avec Maribor et le Spartak Moscou), prive les clubs de Premier League d'un bilan parfait cette semaine.



Au lendemain des succès faciles de Chelsea contre Qarabag (6-0) et de Manchester United contre Bâle (3-0), Tottenham et Manchester City ont également brillé. Les hommes de Pep Guardiola se sont aisément imposés sur la pelouse du Feyenoord Rotterdam (0-4) en marquant trois fois dans les 25 premières minutes.



Quant aux Spurs, ils ont (enfin) dompté un grand d'Europe à Wembley, là où ils avaient fait le deuil de leurs ambitions en C1 l'an passé en perdant contre Monaco et Tottenham. A l'issue d'un match spectaculaire, les Londoniens ont en effet battu Dortmund (3-1), grâce notamment à un doublé d'Harry Kane.



football.fr