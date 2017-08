Livre blanc de Wattu Sénégal : La riposte du ministre Abdoulaye Daouda Diallo en cours d’élaboration

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique est en train d’éditer un document, pour apporter des réponses au Livre blanc de Me Abdoulaye Wade. La révélation est du Directeur général des élections.



Thiendella Fall, qui faisait face à la presse ce vendredi pour apporter « des arguments techniques » en guise de réponse aux arguments de Wade et Cie contenus dans l’ouvrage, a révélé que les autres « détails » du livre seront éclairés "dans un document produit par le ministère de l’Intérieur, pour apporter des élément de réponse au Livre blanc de la coalition gagnante Wattù Senegaal".