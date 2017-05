Location des bus de Dakar Dem Dikk à lui-même, Moussa Diop traite ses camarades apéristes de "jaloux" Me Moussa Diop est convaincu que ce sont ses camarades de parti, jaloux de la mobilisation qu'il a réussie à la place de l'Obélisque, qui sont à l'origine du complot ourdi dans la presse pour le salir dans cette affaire de location de bus.

Il a commencé par se glorifier de la mobilisation qu'il a réussie à la place de l'Obélisque, ce qui lui a valu d'être vilipendé par ses camarades de parti du fait de "leur jalousie et de leur incapacité à relever un tel défi". Il soutient encore que "de mémoire de Sénégalais, aucun homme politique, aucune formation politique isolée, individuelle, n'a jamais osé prendre l'Obélisque. Ce sont des coalitions qui s'y rencontrent ou des acteurs de la société civile", a lancé Me Moussa Diop.



Il assure également que cela n'a pas affecté le réseau parce que ce sont des bus qui étaient garés dans les parcs pendant le samedi. Convaincu que la diffusion de ces informations est le fruit de complot de la part de ses camarades de parti, Me Moussa Diop qui va jusqu'à citer nommément le président du groupe; parlementaire BBY, Moustapha Diakhaté, les a invités à se taire s'ils ne comprennent pas le droit.



"Je suis surpris que que tous ces gens qui tirent sur ce cordon sensible, soient des gens appartenant au camp présidentiel parce qu'ils ne sont pas capables de faire ce que j'ai réussi. Ils sont jaloux, mais à leur place, j'aurais applaudi des deux mains".



Pour rappel, pour les besoins d'un meeting de son parti, Me Moussa Diop avait signé un contrat de location avec Dakar Dem Dikk qu’il dirige, pour la location de bus, avec chauffeur et mécanicien pour la somme de...40.000 F Cfa. Ceci, alors que les bus étaient mobilisés de 12 heures à 22 heures.

