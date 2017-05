Logiciel spécial mis en service: Rebeuss piste ses détenus La Maison d’Arrêt et de Correction (MAC) de Rebeuss peut désormais localiser partout à travers le monde ses détenus dont les données biométriques et digitales sont enregistrées. Un dispositif spécial a été installé à cet effet. Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice en a fait la révélation à l’Assemblée nationale où il défendait le projet de loi qui corse les sanctions contre le vol de bétail, des peines de prison allant de cinq (5) dix (10) ans sans possibilité de sursis et une amende minimale de 500.000 F CFA.



Rédigé par leral.net le Samedi 13 Mai 2017 à 16:33 | | 0 commentaire(s)|

«La réhabilitation des prisons participe d’une recommandation forte que vous nous aviez faites ici, il fallait y trouver une solution. La solution la plus radicale, c’est la construction des prisons, déjà à Sébikhotane, une prison de 500 places sera bientôt prête. Il y a eu des commandes de portes blindées et un certain nombre de matériels de sécurité, pour avoir une prison aux normes internationales», a dit Me Sidiki Kaba.



Selon lui, «l’arbitrage budgétaire a permis de dégager 3,5 milliards de F CFA pour la construction d’une autre prison de 1.500 places toujours à Sébikhotane et avec une école nationale pour l’administration pénitentiaire pour que ceux qui sont chargés de la surveillance des détenus aient la qualité, la compétence et l’expertise qui allient à la fois les questions de sécurité et les questions de dignité. Il y avait un problème posé : vous avez demandé d’assurer l’alimentation. La difficulté qu’il y avait, c’est qu’il fallait être toujours sur le marché maintenant, nous avons une chambre froide de 22 m3 où vous trouverez de la nourriture à suffisance».



«Il était important de faire un investissement important au niveau des parloirs, nous les avons fait de manière sécurité et confidentiel. Il y a un logiciel spécial qu’on a aujourd’hui créé et mis en service au niveau de Rebeuss. Lorsque vous arrivez à Rebeuss et une fois que l’on enregistre les données biométriques et digitales, on peut vous situer partout à travers le monde», indique le Garde des Sceaux.



pressafrik.com

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook