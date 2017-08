Loi anti – tabac : Les fumeurs créent une association pour se défendre

La loi anti-tabac est entrée en vigueur, depuis hier 11 août au Sénégal, avec la signature du décret d’application par le chef de l’Etat. Il est désormais interdit de fumer dans les lieux publics. Tous ceux qui ne respecteront pas la loi, risquent une amende allant de 50.000 à 100.000 FCfa et une peine d’emprisonnement de 10 ans.

Toutefois, les fumeurs n’entendent pas se laisser abattre. Au cours d’une assemblée générale tenue le week-end dernier, et qui a vu la participation d’une centaine de personnes, ils se sont fait entendre.



« L’Association des Consommateurs et Usagers du Tabac (ASCOUT) approuve la mesure mais refuse que les fumeurs soient diabolisés et considérés comme des drogués ou des délinquants. Car la campagne de sensibilisation lancée par le ministère de la Santé va dans ce sens », ont-ils déclaré dans le communiqué qui a sanctionné leur rencontre.



Les membres de cette association pensent que le ministère de la Santé a pris cette mesure « sans aucune concertation au préalable avec les acteurs ».



Et avec cette démarche, croient-ils « les fumeurs sont aujourd’hui, de plus en plus exposés à cause de la fraude que l’on semble encourager ». Ils estiment que cette mesure permet d’ouvrir une grande porte aux fraudeurs, dont la marchandise ne répond pas aux normes de fabrication de la cigarette, notamment le dosage puisqu'il ne passent pas par des laboratoires dédiés à cela.



Et la conséquence, selon l’ASCOUT est que « sur le plan sanitaire, les fumeurs seront exposés à toutes sortes de maladies…»



C'est dire que le combat est loin d'être fini.





