Loi sur l'augmentation du nombre de députés : le Secrétariat Exécutif National de l’Apr se félicite du vote et tacle l’opposition

L’adoption de la loi portant modification du code électoral à l’Assemblée nationale ce lundi dernier portant augmentation du nombre de députés de 150 à 165 dont 15 représenteront les sénégalais de la diaspora a occupé une grande partie de la réunion du Secrétariat Exécutif National de l’Alliance Pour la République (SEN) de ce jeudi 15 janvier. Occasion saisie pour Seydou Guèye & Cie de féliciter le président Macky Sall tout en oubliant pas d'inviter l’opposition à la raison.



Sous la présence du président Macky Sall, le SEN considère que ce vote résultant d’une démocratie significative, intègre tous les citoyens dans la vie de la nation et s’inscrit en droite ligne des réformes constitutionnelles approuvées par l’écrasante majorité des Sénégalais, lors du Référendum du 20 Mars 2016.



Dès lors, l’Alliance pour la République soutient sans réserve le choix judicieux du président Macky Sall d’offrir la possibilité à la diaspora sénégalaise, considérée comme la 15ème région du Sénégal, d’élire ses représentants à l’Assemblée Nationale.



Toutefois, le porte-parole de l'Apr, Seydou & Cie regrettent les voix dissidentes tendant à remettre en cause le succès démocratique.



« L’incidence financière d’une telle avancée démocratique ne résistent pas à l’analyse. Car, le dynamisme économique de nos compatriotes de la diaspora mérite d’être appuyé et soutenu par toutes les forces politiques et sociales du pays, à l’instar du Président Macky SALL », Seydou Guèye



Landing DIDHIOU, Leral.net





