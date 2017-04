Londres : suspecté de terrorisme, un nourrisson de 3 mois convoqué à l’ambassade américaine

Rédigé par la redaction le 17 Avril 2017 à 20:29 | Lu 101 fois

Et non, ce n’est pas une blague. D’après The Guardian, un bébé âgé de trois mois à peine a été convoqué à l’ambassade américaine de Londres pour des soupçons de terrorisme. Mais comment une telle situation peut-elle être possible, au juste ? En fait, tout part d’une simple erreur… et d’un probable excès de zèle.